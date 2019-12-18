Son dakika! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakem Cüneyt Çakır

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. D

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.

Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

VAR: Mete Kalkavan

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.

Süper Lig'de 16. hafta hakemleri

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma:

20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

21 Aralık Cumartesi:

15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

20.00 Göztepe-Galatasaray: Serkan Tokat

22 Aralık Pazar:

14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

23 Aralık Pazartesi:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek

TFF 1. Lig'de 16. hafta hakemleri

TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:

20 Aralık Cuma:

19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Erkan Özdamar

21 Aralık Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Adanaspor: Yiğit Arslan

16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Özgüç Tükalp

19.00 Akhisarspor-Boluspor: Onur Özütoprak

22 Aralık Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay: Bülent Birincioğlu

14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Caner Ak

16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: Murat Erdoğan

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor: Kadir Sağlam

23 Aralık Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Altınordu: Mert Güzenge