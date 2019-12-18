Son dakika! Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakem Cüneyt Çakır
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. 22 Aralık Pazar günü oynanacak dev derbinin VAR hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu16. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
22 Aralık Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Cüneyt Çakır yönetecek. D
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta tecrübeli hakem Çakır düdük çalacak.
Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
VAR: Mete Kalkavan
Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında Mete Kalkavan, Volkan Bayarslan ve Mustafa Emre Eyisoy görev alacak.
Süper Lig'de 16. hafta hakemleri
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
20 Aralık Cuma:
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
21 Aralık Cumartesi:
15.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık
17.30 Kasımpaşa-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
20.00 Göztepe-Galatasaray: Serkan Tokat
22 Aralık Pazar:
14.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir: Ali Şansalan
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş: Cüneyt Çakır
23 Aralık Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor: Hüseyin Göçek
TFF 1. Lig'de 16. hafta hakemleri
TFF 1. Lig'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 16. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şöyle:
20 Aralık Cuma:
19.00 Adana Demirspor-Cesar Grup Ümraniyespor: Erkan Özdamar
21 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Adanaspor: Yiğit Arslan
16.30 Eskişehirspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor: Özgüç Tükalp
19.00 Akhisarspor-Boluspor: Onur Özütoprak
22 Aralık Pazar:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altay: Bülent Birincioğlu
14.00 Osmanlıspor-İstanbulspor: Caner Ak
16.30 Fatih Karagümrük-Keçiörengücü: Murat Erdoğan
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Bursaspor: Kadir Sağlam
23 Aralık Pazartesi:
19.00 Giresunspor-Altınordu: Mert Güzenge