Son dakika- Fenerbahçe taraftarından Caner Erkin'e tepki!

Celal Umut Eren / Skorer

Yılın son derbisinde Fenerbahçe' Beşiktaş'ı ağırlarken tribünlerin tepkisi dikkat çekti.

Futbolcular maç için ısınmaya çıktığında Caner Erkin'e büyük tepki oldu. Caner sahaya çıkar çıkmaz ev sahibi tribünlerinde topu halde Caner aleyhine sert tezahüratlar oldu.



Caner de ilk olarak Beşiktaş tribünlerine giderek sevgisini gösterdi.