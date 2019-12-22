22.12.2019 - 18:31 |
Son dakika- Fenerbahçe taraftarından Caner Erkin'e tepki!
Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe'ye konuk olurken eski sarı-lacivertli isim Caner Erkin tepkilerin odak noktası oldu. Beşiktaşlı sol bek, yine sarı-lacivertli taraftarların yoğun tepkisi ile karşılaştı. Beşiktaş tribünleri Caner'e destek verdi.
Celal Umut Eren / Skorer
Yılın son derbisinde Fenerbahçe' Beşiktaş'ı ağırlarken tribünlerin tepkisi dikkat çekti.
Futbolcular maç için ısınmaya çıktığında Caner Erkin'e büyük tepki oldu. Caner sahaya çıkar çıkmaz ev sahibi tribünlerinde topu halde Caner aleyhine sert tezahüratlar oldu.
Caner de ilk olarak Beşiktaş tribünlerine giderek sevgisini gösterdi.