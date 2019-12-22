Son dakika- Fenerbahçe'de krampon krizi! Jailson..

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Fenerbahçe'de ikinci yarıda 53. dakikada Jailson herkesi korkuttu. Kramponlarından sorun yaşayan Brezilyalı, rakibin uzun topunda bir anda müdahale edecekken ayağı kaydı.



Kramponlarında sıkıntı olan Jailson'un bu hatasını Burak değerlendiremedi. Hemen kenara işaret eden Jailson, krampon değişmek istedi.

Brezilyalı oyunun durduğu ilk anda değişikliğini yaptı.