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22.12.2019 - 18:25 | | Skorer

Son dakika- Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a kaptanlık görevi!

Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe'de sahaya kaptan olarak Ozan Tufan çıkacak. Emre Belözoğlu'nun sakatlığı sonrası kaptanlık pazu bandı milli futbolcuya verildi.

Son dakika- Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a kaptanlık görevi!

Ozan Tufan Sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım'ın kadroda olmamasından dolayı kaptan olarak sahaya Ozan Tufan çıktı.

24 yaşındaki futbolcu zorlu Beşiktaş derbisinde kaptanlık bandını taktı. Ozan kariyerinde ilk kez bir derbide sahaya kaptan olarak çıktı.

Sahaya ısınmaya çıkıldığında da tribünler ilk olarak Ozan Tufan'ı tribüne çağırdı. Bilindiği gibi Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye transferinde Beşiktaş da devreye girmişti.

 

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