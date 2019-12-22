Son dakika- Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a kaptanlık görevi!

Ozan Tufan Sarı-lacivertlilerde, Emre Belözoğlu ve Hasan Ali Kaldırım'ın kadroda olmamasından dolayı kaptan olarak sahaya Ozan Tufan çıktı.

24 yaşındaki futbolcu zorlu Beşiktaş derbisinde kaptanlık bandını taktı. Ozan kariyerinde ilk kez bir derbide sahaya kaptan olarak çıktı.

Sahaya ısınmaya çıkıldığında da tribünler ilk olarak Ozan Tufan'ı tribüne çağırdı. Bilindiği gibi Ozan Tufan'ın Fenerbahçe'ye transferinde Beşiktaş da devreye girmişti.