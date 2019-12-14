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14.12.2019 - 18:25 |

Son dakika! Hasan Ali ilk yarıyı kapattı, Zajc 2-3 ay yok

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Sivasspor kadrosuna alınmayan Hasan Ali'de ödem ve kısmi yırtık, Zajc'da ise ayak bileği bağlarında kopuk tespit edildiği belirtildi. Hasan Ali'nin ilk yarıyı kapattığı belirtilirken Zajc'ın en az 2-3 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

Son dakika! Hasan Ali ilk yarıyı kapattı, Zajc 2-3 ay yok

SENAD OK

Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc alınmadı. Sabah antrenmanında sakatlanan iki futbolcunun Sivas kafilesinde yer almadığı açıklanırken son durumları da belli oldu.

Hasan Ali ilk yarıyı kapattı, Zajc 2-3 ay yok!

Hasan Ali'de ödem ve kısmi yırtık tespit edilirken ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.

Ayak bileği bağlarında kopuk olan Miha Zajc'ın ise en az 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin iki oyuncuyla ilgili yaptığı açıklama;

Hasan Ali Kaldırım
Bu sabah antrenmanda ayağının altında ağrı hissetmiş yapılan muayene ve tetkikler sonuçunda plantar fasia da ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edilip tedavisine başlanılmıştır.

Miha Zajc
Bu sabah antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucunda ayak bileği dönmüş ve ayak bileği bağlarında kopuk tespit edilmiştir.
Her iki sporcunun da tedavisine başlanılmıştır.

 

 

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