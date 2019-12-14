Son dakika! Hasan Ali ilk yarıyı kapattı, Zajc 2-3 ay yok

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Fenerbahçe'de Demir Grup Sivasspor maçının kadrosuna Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc alınmadı. Sabah antrenmanında sakatlanan iki futbolcunun Sivas kafilesinde yer almadığı açıklanırken son durumları da belli oldu.

Hasan Ali ilk yarıyı kapattı, Zajc 2-3 ay yok!

Hasan Ali'de ödem ve kısmi yırtık tespit edilirken ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.

Ayak bileği bağlarında kopuk olan Miha Zajc'ın ise en az 2-3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İşte Fenerbahçe'nin iki oyuncuyla ilgili yaptığı açıklama;

Hasan Ali Kaldırım

Bu sabah antrenmanda ayağının altında ağrı hissetmiş yapılan muayene ve tetkikler sonuçunda plantar fasia da ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edilip tedavisine başlanılmıştır.

Miha Zajc

Bu sabah antrenmanda ayak bileğine aldığı darbe sonucunda ayak bileği dönmüş ve ayak bileği bağlarında kopuk tespit edilmiştir.

Her iki sporcunun da tedavisine başlanılmıştır.