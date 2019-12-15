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15.12.2019 - 11:59 |

SON DAKİKA - Fenerbahçe'den Zajc açıklaması! 6-8 hafta yok...

Sarı lacivertli takım, sakatlanan Miha Zajc'ın 6-8 hafta arası sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

SON DAKİKA - Fenerbahçe'den Zajc açıklaması! 6-8 hafta yok...

Fenerbahçe'den dün yapılan duyuruda sakatlanan Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc'ın Sivas deplasmanına götürülmediği belirtilmişti. Zajc'ın sakatlığının daha ciddi olduğu bilgili gelirken oyuncunun dönüş süresinin 6 ayı bulabileceği iddiaları vardı.

Sarı lacivertli takım bu iddiaların önüne geçmek için bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Sloven oyuncunun sakatlığının 6-8 hafta süreceği duyuruldu.

Açıklama şöyle:

Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

SON DAKİKA - Fenerbahçeden Zajc açıklaması 6-8 hafta yok...

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