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28.12.2019 - 22:27 |

Son dakika- Galatasaray taraftarının tepkisine Tarık Çamdal'dan yanıt!

Süper Lig'de Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da eski Galatasaraylı Tarık Çamdal açıklamalarda bulundu. Erken golün kendilerini sarstığını söyleyen Tarık, Galatasaray taraftarlarının protestolarıyla ilgili konuştu.

Son dakika- Galatasaray taraftarının tepkisine Tarık Çamdal'dan yanıt!

Süper Lig'de Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Antalyaspor'da eski Galatasaraylı Tarık Çamdal açıklamalarda bulundu.

"Erken penaltı golü bizi sarstı"
"Erken penaltı golü bizi sarstı. Oyunu kurmakta zorlandık. Böyle bir skor beklemiyorduk. Çok üzgünüz. Umarım 2. devrede bunu düzeltebiliriz"

Muhabirin "Galatasaray taraftarlarının protestoları seni etkiledi mi?" sorusuna Çamdal, "Taraftarlar istediklerini söyleyebilir, özgürler. Ben hepsine saygı duyuyorum, bu camiaya saygı duyuyorum. Fazla söyleyecek bir şey yok." açıklamasında bulundu.

Son dakika- Galatasaray taraftarının tepkisine Tarık Çamdaldan yanıt

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