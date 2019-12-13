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13.12.2019 - 18:45 |

Son dakika - Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı! Nedeni...

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı. Fransız oyuncunun kadro dışı bırakılmasının arkasındaki neden de ortaya çıktı.

Son dakika - Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı! Nedeni...

NEVZAT DİNDAR - ÖZEL

Galatasaray resmi siteden yaptığı açıklamayla yıldız futbolcusu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

İşte sarı kırmızılı ekibin resmi açıklaması;

'Galatasaray Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularından Steven Nzonzi, son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.' denildi.

Kadro dışı bırakılma nedeni: 'Gitmek istiyorum'

Ani gelişen bu karar sonrası yıldız oyuncunun neden kadro dışı bırakıldığı da ortaya çıktı.

Nzonzi bu akşamki antrenman sonrası Ankaragücü karşılaşması için açıklanan maç kadrosunda kendisini görmeyince sinirlenip “Gitmek istiyorum” diyerek sitem ettiği öğrenildi.

Daha önceki disiplinsiz davranışları da sarı-kırmızılı heyette hoş karşılanmayan Nzonzi'nin bu son davranışıyla bileti kesildiği belirtildi.

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Roma'dan kiralık

Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

Son dakika - Galatasarayda Nzonzi kadro dışı bırakıldı Nedeni...

 

 

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