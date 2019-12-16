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16.12.2019 - 20:18 | | Skorer

Son dakika- Galatasaray'da Tuzlaspor öncesi 5 eksik!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur rövanşında Tuzlaspor ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bu akşam yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda 5 eksik bulunuyor.

Son dakika- Galatasaray'da Tuzlaspor öncesi 5 eksik!

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası beşinci tur rövanşında Tuzlaspor ile oynayacağı maç öncesi son antrenmanını bu akşam yaptı.

 Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda son lig maçında tam süre alan oyuncular yenilenme programı dahilinde bir çalışma gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise antrenmana salon çalışmasıyla başladı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi devam eden Jean Michael Seri ile birlikte hafif sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Ryan Babel, Marcao ve Mario Lemina tedbir amaçlı olarak kamp kadrosuna alınmadı.

Takımımız, karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

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