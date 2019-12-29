Son dakika- Kayserispor, Prosinecki ile anlaÅŸtÄ±



SÃ¼per Lig 2019-2020 sezonunu 10 puanla 18. sÄ±rada tamamlayan Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, Teknik DirektÃ¶r Robert Prosinecki ile anlaÅŸmaya vardÄ±.Â

Sezona Teknik DirektÃ¶r Hikmet Karaman ile baÅŸlayan, ardÄ±ndan Samet Aybaba ile yola devam eden ve son olarak da BÃ¼lent Uygun ile 7 hafta Ã§alÄ±ÅŸan Ä°stikbal Mobilya Kayserispor, ligin ikinci yarÄ±sÄ± iÃ§in HÄ±rvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaÅŸmaya vardÄ±.Â



SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle gelmeyi kabul etmeyen HÄ±rvat teknik adam, direk kendisiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi sonrasÄ±nda Kayserispor'un teklifini kabul etti. Ligin ikinci yarÄ±sÄ±nda Kayserispor'un teknik sorumlusu olarak gÃ¶reve baÅŸlayacak olan Prosinecki, Antalya kampÄ±nda takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda yer alacak. Prosinecki'nin yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± ise Gordon Cipric ve Dragan Spasic yapacak.Â



HÄ±rvat teknik adam Robert Pronisecki, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarÄ±nda da Kayserispor'da gÃ¶rev yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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