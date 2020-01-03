Son dakika | Kjaer ile Atalanta’nın yolları ayrıldı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler



Kjaer’in menajeri Mikkel Beck, oyuncunun dört aylık macerasının ardından kulüple yollarının ayrıldığını, kısa bir süre içersinde resmi açıklamanın yapılacağını söyledi. Deneyimli futbolcunun şu an kendisine gidecek bir takım baktığı ve yeni takımını belirleme sürecinde olduğunu sözlerine ekledi.



'Taliplisi çok, isim veremem'

Beck "Simon Kjaer için pek çok kulübün ilgisi var. Zaten kariyeri boyunca hep aranan bir futbolcu oldu. Bu da bizi pozitif olmaya sevk ediyor. Kulüp ismi veremem ama bir çok ligden iyi kulüplerin kendisine ilgisi var" dedi.

'Fener'e transferi gerçekçi değil'

Mikkel Beck'in sözlerinin yer aldığı Danimarka'nın Extra Bladet gazetesi, futbolcunun Fenerbahçe'ye transferinin gerçekçi olmadığı değerlendirmesi yaptı. Kjaer'in Sevilla'daki yıllık ücretinin 30 milyon Danimarka kronu (27 milyon TL- 4 milyon EURO) olduğu, sarı-lacivertlilerin bunu karşılayamayacağı belirtildi.

Sevilla ile sözleşmesi sürüyor

Atalanta futbolcuyu bir sezonluğuna kiralamış ancak Kjaer sadece altı maçta 382 dakika sahada kaldığı ekipte, beklentilerin altında kalmıştı. Futbolcunun İspanyol ekibi Sevilla ile 2021 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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