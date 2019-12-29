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29.12.2019 - 21:27 |

Son dakika - Liverpool -Wolves: 1-0

İngiltere Premier Lig'de doludizgin devam eden Liverpool, evinde Wolves'ı 1-0 mağlup etti ve inanılmaz galibiyet serisine devam etti. Liverpool 55 puana yükseldi.

Son dakika - Liverpool -Wolves: 1-0

İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında Liverpool, Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti. 

Puan tablosunun zirvesindeki Liverpool, seyircisi önünde oynadığı Wolverhampton mücadelesini, Mane'nin 42. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı. 

Peş peşe 10. galibiyetine imza atan Liverpool, puanını 55'e, ligdeki yenilmezlik serisini de 36 karşılaşmaya çıkardı. 

Bir maç eksiği bulunan Liverpool, en yakın takipçisi Leicester City ile arasındaki 13 puanlık farkı korudu. 

Londra derbisinin galibi Chelsea

 Mikel Arteta'nın teknik direktörlüğünde 2. maçına çıkan Arsenal, bir diğer Londra kulübü Chelsea'yi konuk etti. 

Arsenal, 13. dakikada Aubameyang ile öne geçti ancak Chelsea, Jorginho'nun 83 ve Abraham'ın 87. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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