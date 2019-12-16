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16.12.2019 - 14:39 |

Son dakika - Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu.

Son dakika - Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayarak adını son 32'ye adını yazdıran Medipol Başakşehir'in rakibi Portekiz'in köklü kulübü Sporting Lizbon oldu. 

İsviçre'nin Nyon kentinde 32 takımın eşleştiği kura çekiminin ardından ilk maçlar 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak.

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İŞTE EŞLEŞMELER:

Wolverhampton-Espanyol

Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-FC Porto

FC Kopenhag-Celtic

Apoel-Basel 

CFR Cluj-Sevilla

Olympiakos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK Linz

Club Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter

Eintracht Frankfurt-Red Bull Salzburg

Shakhtar Donetsk-Benfica

Wolfsburg-Malmö

AS Roma-KAA Gent

Glasgow Rangers-Braga

Son dakika - Medipol Başakşehirin UEFA Avrupa Ligindeki rakibi Sporting
 

 

 

 

 

 

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