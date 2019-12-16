16.12.2019 - 14:39 |
Son dakika - Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sporting
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Sporting Lizbon oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu zirvede tamamlayarak adını son 32'ye adını yazdıran Medipol Başakşehir'in rakibi Portekiz'in köklü kulübü Sporting Lizbon oldu.
İsviçre'nin Nyon kentinde 32 takımın eşleştiği kura çekiminin ardından ilk maçlar 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Wolverhampton-Espanyol
Sporting Lizbon-Medipol Başakşehir
Getafe-Ajax
Bayer Leverkusen-FC Porto
FC Kopenhag-Celtic
Apoel-Basel
CFR Cluj-Sevilla
Olympiakos-Arsenal
AZ Alkmaar-LASK Linz
Club Brugge-Manchester United
Ludogorets-Inter
Eintracht Frankfurt-Red Bull Salzburg
Shakhtar Donetsk-Benfica
Wolfsburg-Malmö
AS Roma-KAA Gent
Glasgow Rangers-Braga