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18.12.2019 - 18:08 | | İZMİR (AA)

SON DAKİKA: Mehmet Sepil: İstekleri toplayıp TFF'ye ileteceğim

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, harcama limitlerinin yüzde 40'tan 30'a indirilmesi yönündeki konuyla ilgili kulüplerin isteklerini toplayıp TFF'ye ileteceğini açıkladı.

SON DAKİKA: Mehmet Sepil: İstekleri toplayıp TFF'ye ileteceğim

Sepil, yaptığı açıklamada, harcama limiti sapma oranının yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartılması kararının bir önceki Kulüpler Birliği Vakfı döneminde kulüplerin isteği doğrultusunda alındığını hatırlattı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olduktan sonra bunun daha önce görüşülmüş olmasından dolayı buna destek verdiğini kaydeden Sepil, şöyle konuştu:

"Oranın yüzde 40'a yükseltilmesinin ardından birçok kulüp Türkiye Futbol Federasyonunu eleştirdi. Ben bu eleştirilerin haksız olduğuna inanıyorum. Oranın artırılmasının kamuoyunda bir takım kulüplere yardımcı olmak amaçlı çıkmış bir karar havası uyandırdı. Bazı kulüp başkanları bu konuda açıklamalarda bulundu. İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da bugün bir öneri sundu, ben de bu öneriye katılıyorum. Gümüşdağ'ın açıklamalarının ardından birçok kulüp başkanı beni aradı. Onlar da imza vermeye hazır olduklarını söyledi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak müracaat olması halinde harcama limiti sapma oranının yüzde 40'dan yüzde 30'a indirilmesi konusunda olumlu görüş vereceğim. Kulüp başkanlarının hepsiyle görüştükten sonra oranın 40'tan 30'a indirilmesi hakkında istekleri toplayıp, bunları TFF'ye ileteceğim."

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SON DAKİKA: Mehmet Sepil: İstekleri toplayıp TFFye ileteceğim

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