Son dakika- Milan, Zlatan Ibrahımovic'i resmen açıkladı

Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren ve yeni takımı merakla beklenen Zlatan Ibrahimovic Avrupa'ya döndü.

Milan, 38 yaşındaki yıldız golcüyü kadrosuna kattığını duyurdu. 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli golcüye Milan, 18 ay için 6 milyon euro bonservis bedeli vereceği vurgulandı

"Takım arkadaşlarımla birlikte savaşacağım"

Ibrahimovic ilk açıklamasında "Saygı duyduğum kulübe ve çok sevdiğim Milano'ya geri dönüyorum. Sezonun gidişatını değiştirmek için takım arkadaşlarımla birlikte savaşacağım." ifadelerini kullandı.

İsveçli golcü, geçen sezon 29 maçta 30 gol 7 asist yaptı.