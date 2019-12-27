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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika- Milan, Zlatan Ibrahımovic'i resmen açıkladı
27.12.2019 - 21:25 |

Son dakika- Milan, Zlatan Ibrahımovic'i resmen açıkladı

İtalyan ekibi Milan, İsveçli golcü Zlatan Ibrahımovic'i resmen açıkladı

Son dakika- Milan, Zlatan Ibrahımovic'i resmen açıkladı

 Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi sona eren ve yeni takımı merakla beklenen Zlatan Ibrahimovic Avrupa'ya döndü.

Milan, 38 yaşındaki yıldız golcüyü kadrosuna kattığını duyurdu. 1 yılı opsiyonluk olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı İsveçli golcüye Milan, 18 ay için 6 milyon euro bonservis bedeli vereceği vurgulandı

"Takım arkadaşlarımla birlikte savaşacağım"
Ibrahimovic ilk açıklamasında "Saygı duyduğum kulübe ve çok sevdiğim Milano'ya geri dönüyorum. Sezonun gidişatını değiştirmek için takım arkadaşlarımla birlikte savaşacağım." ifadelerini kullandı.

İsveçli golcü, geçen sezon 29 maçta 30 gol 7 asist yaptı.

Son dakika- Milan, Zlatan Ibrahımovici resmen açıkladı

Son dakika- Milan, Zlatan Ibrahımovici resmen açıkladı

 

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