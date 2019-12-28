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28.12.2019 - 00:13 |

Son dakika- Murat Cavcav'dan hakem tepkisi! "11-11 oynasak maçı 4-1 Gençler kazanır"

Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav açıklamalarda bulundu. Cavcav, "5 eksikle geldik, Aydınus 2 daha attı, bu kadar eksikle ilk yarıda Beşiktaş'ı 1-0 yendik. Beşiktaşlılar da konuşuyor, 11-11 oynasak maçı 4-1 Gençler kazanır." ifadelerini kullandı.

Son dakika- Murat Cavcav'dan hakem tepkisi! "11-11 oynasak maçı 4-1 Gençler kazanır"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde başkan Murat Cavcav maç sonu açıklamalarda bulundu

"11-11 oynasak maçı 4-1 Gençler kazanır"
"Gazetelerde Beşiktaş ve Atiba istatistiklerini göreceksiniz. Sadece şunu diyorum: 5 eksikle geldik, Aydınus 2 daha attı, bu kadar eksikle ilk yarıda Beşiktaş'ı 1-0 yendik. Beşiktaşlılar da konuşuyor, 11-11 oynasak maçı 4-1 Gençler kazanır. Futbolcularımızın, maçın hakemi Fırat beyin ve TFF'nin, lige verilen arada şapkayı önüne koyarak düşüneceğine inanıyorum. Biz çalışacağız. iyi seneler!"

Son dakika- Murat Cavcavdan hakem tepkisi 11-11 oynasak maçı 4-1 Gençler kazanır

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