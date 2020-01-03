03.01.2020 - 21:29 |
Son dakika | Nathael Julan trafik kazasında hayatını kaybetti! Guingamp duyurdu....
Fransa Ligue 2 ekibi Guingamp, 23 yaşındaki forveti Nathael Julan'ın bugün öğleden sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumartesi günü oynanması beklenen Guingamp- Concarneau hazırlık maçı yaşanan trajik olay nedeniyle iptal edildi.
Fransa Ligue 2 ekibi Guingamp acı haberi duyurdu.
23 yaşındaki golcü futbolcu Nathael Julan'ın bugün öğleden sonra trafik kazası geçirdi. Fransız kulübü Julan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sezon başı takıma geri dönmüştü
Kariyerinde toplam 68 maça çıkan 1.95 boyundaki santrafor bu maçlarda 11 gol kaydetti.
Futbola Le Havre’de başlayan genç golcü, devre arasını Valenciennes’te kiralık olarak geçirmiş Haziran’da takımı Guingamp’a dönmüştü
Cumartesi günü oynanması beklenen Guingamp- Concarneau hazırlık maçı yaşanan trajik olay nedeniyle iptal edildi.