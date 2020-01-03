Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika | Nathael Julan trafik kazasında hayatını kaybetti! Guingamp duyurdu....
03.01.2020 - 21:29 |

Son dakika | Nathael Julan trafik kazasında hayatını kaybetti! Guingamp duyurdu....

Fransa Ligue 2 ekibi Guingamp, 23 yaşındaki forveti Nathael Julan'ın bugün öğleden sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumartesi günü oynanması beklenen Guingamp- Concarneau hazırlık maçı yaşanan trajik olay nedeniyle iptal edildi.

Son dakika | Nathael Julan trafik kazasında hayatını kaybetti! Guingamp duyurdu....

Fransa Ligue 2 ekibi Guingamp acı haberi duyurdu.

23 yaşındaki golcü futbolcu Nathael Julan'ın bugün öğleden sonra trafik kazası geçirdi. Fransız kulübü Julan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sezon başı takıma geri dönmüştü
Kariyerinde toplam 68 maça çıkan 1.95 boyundaki santrafor bu maçlarda 11 gol kaydetti.

Futbola Le Havre’de başlayan genç golcü, devre arasını Valenciennes’te kiralık olarak geçirmiş Haziran’da takımı Guingamp’a dönmüştü

Cumartesi günü oynanması beklenen Guingamp- Concarneau hazırlık maçı yaşanan trajik olay nedeniyle iptal edildi.

Son dakika | Nathael Julan trafik kazasında hayatını kaybetti Guingamp duyurdu....

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Udinese ve Verona, Ljajic’i istiyor

Son dakika | Nathael Julan trafik kazasında hayatını kaybetti Guingamp duyurdu....

    İsmail Kartal'dan Podolski açıklaması!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

    Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

    Liverpool - Everton: 1-0

    Liverpool - Everton: 1-0

    Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

    Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

    SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

    SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

    Sıradaki Haber