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16.12.2019 - 14:15 |

Son dakika | Onyekuru için Fenerbahçe iddiası

Galatasaray, Henry Onyekuru için devrede olsa da Fenerbahçe’nin araya girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı için 3 milyon Euro ayırdığı belirtildi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru için Fenerbahçe’nin devreye girdiği iddia edildi. Nijerya basınında çıkan haberde, Onyekuru için sarı-lacivertli takımın 3 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Genç oyuncu için Fenerbahçe’nin de devrede olduğu savunuldu. 22 yaşındaki futbolcunun Monaco’dan ayrılmaya sıcak baktığı ve bu nedenle Türkiye’ye dönme fikrine sıcak baktığı vurgulandı.

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