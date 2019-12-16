Son dakika | Onyekuru için Fenerbahçe iddiası

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru için Fenerbahçe’nin devreye girdiği iddia edildi. Nijerya basınında çıkan haberde, Onyekuru için sarı-lacivertli takımın 3 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Genç oyuncu için Fenerbahçe’nin de devrede olduğu savunuldu. 22 yaşındaki futbolcunun Monaco’dan ayrılmaya sıcak baktığı ve bu nedenle Türkiye’ye dönme fikrine sıcak baktığı vurgulandı.