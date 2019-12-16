16.12.2019 - 14:15 |
Son dakika | Onyekuru için Fenerbahçe iddiası
Galatasaray, Henry Onyekuru için devrede olsa da Fenerbahçe’nin araya girdiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, Nijeryalı için 3 milyon Euro ayırdığı belirtildi.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru için Fenerbahçe’nin devreye girdiği iddia edildi. Nijerya basınında çıkan haberde, Onyekuru için sarı-lacivertli takımın 3 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.
Genç oyuncu için Fenerbahçe’nin de devrede olduğu savunuldu. 22 yaşındaki futbolcunun Monaco’dan ayrılmaya sıcak baktığı ve bu nedenle Türkiye’ye dönme fikrine sıcak baktığı vurgulandı.