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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika- PFDK'dan Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi kararı!
26.12.2019 - 18:03 | | DHA

Son dakika- PFDK'dan Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi kararı!

PFDK; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e ceza tayinine yer olmadığına karar verdi. Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Göztepe, para cezasına çarptırıldı.

Son dakika- PFDK'dan Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi için ceza tayinine yer olmadığını açıkladı.

PFDK'nın 26 Aralık 2019 tarihli kararları TFF'nin resmi internet sitesinden açıklandı.

Yapılan açıklamada, Göztepe - Galatasaray maçının ardından sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Fatih Terim için ceza tayinine yer olmadığı kaydedildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve siyah beyazlı yöneticiler Adnan Dalgakıran ve Erdal Torunoğulları'na da ceza verilmesine gerek görülmediği belirtildi.

Öte yandan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Göztepe, para cezasına çarptırıldı.

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