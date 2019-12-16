Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde dev eşleşmeler: Real Madrid-Manchester City

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde dev eşleşmeler dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 18-19 ile 25-26 Şubat, rövanşları ise 10-11 ile 17-18 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak.

Real Madrid'in Manchester City ile eşleşmesi, 'erken final' olarak nitelendirildi.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Borussia Dortmund-Paris Saint Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Münih

O.Lyon-Juventus

Tottenham-Leipzig

Napoli- Barcelona

Hamit Altıntop: Herkes finalden memnun kalacak

Kura çekimi öncesinde UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi elçisi ve eski milli futbolcu Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu. Altıntop, "Son 16 turuna katılmış takımlara başarılar diliyorum, gerçekten gururluyuz güzel bir ev sahipliği yapacağız. UEFA'ya yakın bir şekilde çalışıyoruz. Futbolseverlere elimizden gelen en iyi finali yaşatacağız. Herkesin memnun kalacağını söyleyebilirim" dedi.