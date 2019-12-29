Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Semih Özsoy'dan Fatih Terim'e cevap! "Onlar için zor olacak"
29.12.2019 - 21:37 |

Son dakika - Semih Özsoy'dan Fatih Terim'e cevap! "Onlar için zor olacak"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İkinci Başkan Semih Özsoy açıklamalarda bulundu. Özsoy, canlı yayında Fatih Terim'in paylaşımına göndermede bulundu ve "Bize atılan tweetler, onlar için zor olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Son dakika - Semih Özsoy'dan Fatih Terim'e cevap! "Onlar için zor olacak"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de İkinci Başkan Semih Özsoy açıklamalarda bulundu.

"Bugün Allah'tan Jailson'un muhteşem golü, birçok hatayı örttü. Olmasaydı başka şeyler konuşuyor olacaktık. Muriqi'ye verilmeyen penaltı, sağa sola oynatmadan, fazlasıyla verilmesi gereken penaltıydı. Gustavo'ya verilmeyen kart kararı hatalıydı."

"Rizespor 25. dakikada 10 kişi kalmalıydı. Sorduğumuz soruların cevabı dönmedi, hakemler ne kritere göre atanıyor, bakalım bugün galip geldik, bu hakem de atanacak mı? Bu atamaların bir izahatı yoksa, hakikaten zor. Tüm kamuoyu ile paylaşsınlar, biz de bilelim."

"Bize atılan tweetler, onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzenleri olanlar zorlanacaklar. Biz hak, adalet istiyoruz. Taraftar artık eyyamdan bıktı, Türk halkı bundan bitti. Biz adalet istedik."

Son dakika - Semih Özsoydan Fatih Terime cevap Onlar için zor olacak

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rize'de Ersun Yanal'a sert tepki!

 

Ersun Yanal: “Bugün skor kazandı”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jailson o golü anlattı! "Uzaktan attığım bu gol..."

Jailson o golü anlattı! "Uzaktan attığım bu gol..."

Son dakika- Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı!

Son dakika- Trabzonspor'da Ünal Karaman ile yollar ayrıldı!

Son dakika- Kayserispor, Prosinecki ile anlaştı

Son dakika- Kayserispor, Prosinecki ile anlaştı

Wilfried Bony, Konyaspor yolunda!

Wilfried Bony, Konyaspor yolunda!

Sıradaki Haber