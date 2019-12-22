22.12.2019 - 20:49 | | Skorer
Son dakika- Serdar Aziz cezalı duruma düştü
Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşan Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku yaşandı. Müsabakada hakem Cüneyt Çakır'dan sarı kart gören Serdar cezalı duruma düştü.
Süper Lig'de Feneebahçe ile Beşiktaş karşılaştı.
Karşılaşmada 78. dakikada Burak Yılmaz'la giriştiği hava topu mücadelesinde rakibine faul yapan Serdar Aziz sarı kart gördü.
Kart sınırında olan Serdar cezalı duruma düştü ve gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında yer alamayacak.