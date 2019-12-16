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16.12.2019 - 18:16 | | AA

Son dakika - Shane Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Efesli Shane Larkin'i milli takımda görmek istediğini açıklamıştı. Erdoğan'ın "Vatandaş olduğunda biz gereğini yaparız" sözlerine Larkin'den teşekkür geldi.

Son dakika - Shane Larkin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, kendisini milli takımda görmek istediğini açıklayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Larkin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Benimle ilgili güzel düşünceleri için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, skorer basketbolcu Larkin'in milli takım forması giymesi konusuna ilişkin, "Vatandaşlık konusunda biz gereğini yaparız. Böyle başarılı bir basketbolcuyu milli takımımızda da görmek isteriz." yorumunda bulunmuştu.

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