Son dakika | Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Aralık Cuma:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus

28 Aralık Cumartesi:

15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler

17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek

17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

29 Aralık Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk

16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

Çakır ve Kalkavan'a maç yok

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.

TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri

TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle:

27 Aralık Cuma:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük: Alper Çetin

28 Aralık Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan

16.30 Bursaspor-Hatayspor: Volkan Bayarslan

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor: Sarper Barış Saka

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: Kutluhan Bilgiç

29 Aralık Pazar:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor: Cihan Aydın

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor: Yiğit Arslan

19.00 Altay-Giresunspor: Erkan Özdamar