Son dakika | Süper Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son haftasında düdük çalacak hakemler şunlar:
27 Aralık Cuma:
20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Fırat Aydınus
28 Aralık Cumartesi:
15.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Arda Kardeşler
17.30 Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Hüseyin Göçek
17.30 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen
29 Aralık Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
16.30 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: Ümit Öztürk
16.30 Gaziantep FK-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
Çakır ve Kalkavan'a maç yok
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır ve VAR hakemi Mete Kalkavan’a Süper Lig'in 17. haftasında görev verilmedi.
TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri
TFF 1. Lig'de 17. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde ilk yarının son maçında düdük çalacak hakemler şöyle:
27 Aralık Cuma:
19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük: Alper Çetin
28 Aralık Cumartesi:
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan
16.30 Bursaspor-Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor: Sarper Barış Saka
19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor: Kutluhan Bilgiç
29 Aralık Pazar:
14.00 Boluspor-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor: Cihan Aydın
16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay-Giresunspor: Erkan Özdamar