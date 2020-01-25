Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika... TFF 2 maçı erteledi! Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu
25.01.2020 - 01:50 |

Son dakika... TFF 2 maçı erteledi! Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu. Öte yandan Elazığspor ve Elazığ Belediye Spor FK'nın 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.

Son dakika... TFF 2 maçı erteledi! Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

TFF resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız anısına; 25, 26 ve 27 Ocak tarihleri arasında oynanacak tüm futbol müsabakalarında saygı duruşunda bulunulacak.

Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak. Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek."

MAÇLAR ERTELENDİ
Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle TFF 2. Lig temsilcisi Elazığspor ve TFF 3. Lig ekibi Elazığ Belediye Spor FK'nın 26 Ocak Pazar günü oynayacağı maçlar ertelendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta saat 13.30'da Pendik Stadı'nda yapılması gereken Tuzlaspor-Elazığspor ve TFF 3. Lig 2. Grup'ta Gençlik Merkezi Sentetik Sahası'ndaki saat 13.00'te başlayacak olan Elazığ Belediye Spor FK-Payasspor maçı ileri bir tarihte oynanacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mert Hakan Yandaş: "Sivas'ta depremi şiddetli hissettik"

Son dakika... TFF 2 maçı erteledi Depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Denizli-Trabzonspor maçının perde arkası

    Neymar'dan baş döndüren pas organizasyonları!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

    Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

    İlk 11'ler belli oldu! İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

    İlk 11'ler belli oldu! İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

    Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek

    Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek  

    Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

    Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

    Sıradaki Haber