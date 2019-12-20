Son dakika- TFF'den Tuzlaspor açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın ardından çıkan olaylarla ilgili özellikle sosyal medyada, dosyası görüşülmemesine rağmen Tuzlaspor Kulübü ve mensuplarına ceza verilmediğine dair yanlış değerlendirmelerin yapıldığını bildirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, söz konusu mücadelenin ardından yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Galatasaray Kulübü ile mensuplarının savunmalarının sunulduğu ve PFDK'nin ilgili kişiler hakkında kararını duyurduğu belirtildi.

Aynı olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen Tuzlaspor Kulübü ve mensuplarının ise savunma süresinin devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Soruşturma tamamlandığında ilgililer hakkındaki kararlar açıklanacaktır. Henüz savunmasını PFDK'ye sunmayan Tuzlaspor'un, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arası tatili verilmesi nedeniyle hafta sonu maçı da bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugünkü kararlarının açıklanmasının ardından özellikle sosyal medyada, dosyası görüşülmemesine rağmen Tuzlaspor A.Ş. kulübü ve mensuplarına ceza verilmediğine dair yanlış değerlendirmeler yapılmıştır.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 17.12.2019 tarihinde oynanan Tuzlaspor A.Ş. - Galatasaray A.Ş. müsabakasında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Galatasaray A.Ş. Kulübü ve mensupları hakkında, Galatasaray A.Ş. tarafından PFDK'ya tedbirlerin kaldırılması amacıyla olağanüstü toplantı talebinde bulunulmuş ve sevk olunan kişilerin savunmaları sunulmuştur. Bu nedenle PFDK, ilgili kişiler hakkında 20.12.2019 tarihinde toplanarak kararlarını kamuoyuna duyurmuştur.

Aynı olaylar nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Tuzlaspor A.Ş. Kulübü ve mensuplarının savunma süresi devam etmekte olup, soruşturma tamamlandığında ilgililer hakkındaki kararlar açıklanacaktır.

Henüz savunmasını PFDK'ya sunmayan Tuzlaspor A.Ş.'nin, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arası tatili verilmesi nedeniyle hafta sonu maçı da bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."