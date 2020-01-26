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26.01.2020 - 13:21 | | İSTANBUL (AA)

Son dakika transfer haberleri | Attamah, Fatih Karagümrük'e imza attı

TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Son dakika transfer haberleri | Attamah, Fatih Karagümrük'e imza attı

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Ganalı futbolcu Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bonservisi Medipol Başakşehir'de bulunan Attamah, bu sezon ligde Çaykur Rizespor formasıyla 14 maçta oynadı.

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Son dakika transfer haberleri | Attamah, Fatih Karagümrüke imza attı

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