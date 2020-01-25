Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDemir Grup Sivasspor Haberleri Son dakika transfer haberleri | Claudemir, Demir Grup Sivasspor'da
25.01.2020 - 15:02 | | SİVAS (AA)

Son dakika transfer haberleri | Claudemir, Demir Grup Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Claudemir Domingues de Souza'yı transfer etti.

Son dakika transfer haberleri | Claudemir, Demir Grup Sivasspor'da

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci transferini gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, ön libero Claudemir ile kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı törende 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Claudemir daha önce Sao Carlos, Vitesse Arnhem, Kopenhag, Club Brugge, El-Ahli Cidde ve son olarak Braga'da forma giydi.

Kariyerinde 426 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 33 kez gol sevinci yaşadı.

Sivasspor, ara transfer döneminde daha önce Yasin Öztekin'i renklerine bağlamıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Caner Osmanpaşa'dan itiraf: Kimse inanmazdı

Son dakika transfer haberleri | Claudemir, Demir Grup Sivassporda

 

 

 

Neymar'dan baş döndüren pas organizasyonları!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

Rıza Kocaoğlu ve babasına 6222'den ceza geliyor

İlk 11'ler belli oldu! İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

İlk 11'ler belli oldu! İH Konyaspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek

Guidetti depremzedelere destek için Elazığ'a gidecek  

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

Son dakika | Emre Belözoğlu'ndan iddialar sonrası ilk açıklama!

Sıradaki Haber