Son dakika transfer haberleri! Fenerbahçe, Kolarov'a kavuşuyor...

Fener transferdeki büyük gözdesi Alexandar Kolarov'a kavuşuyor... Bayern Münih maçı sonrası düğmeye basan Sarı-Lacivertliler, mutlu sona çok yaklaştı. İtalya'ya giden menajer Mirsad Türkcan, Roma kulübüyle masaya oturdu. Büyük oranda anlaşma sağlandı

​EL SIKIŞMIŞLARDI AMA...

20 Haziran'da İstanbul'a gelen Kolarov, Fenerbahçe ile el sıkışmıştı. Ancak Roma kulübünün tutumu ve 4 milyon Euro'luk bonservis talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.

KOLAROV DA ETKİLİ OLDU

Roma yetkilileri ile görüşen Türkcan'ın 2.5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Kolarov'un da gitme konusunda İtalyanlar'a büyük bir baskı yaptığı belirtiliyor.

1-2 GÜNE İŞ BİTECEK

Bu gelişme sonrası Roma'nın inadının kırıldığı ve anlaşmanın an meselesi olduğu öğrenildi. 1-2 güne işin bitmesi bekleniyor. (Takvim)