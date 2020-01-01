01.01.2020 - 10:30 |
Son dakika transfer haberleri | Sergen Yalçın'ın ilk hedefi Mehmet Ekici
Sergen Yalçın yönetiminde sezonun ikinci yarısına damga vurmayı hedefleyen Yeni Malatyaspor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Ünlü teknik adam Fenerbahçe'de liste dışı kalan Mehmet Ekici'yi kadrosuna katmak istiyor. İşte tüm detaylar...
Sarı-Kırmızılılar’ın hedefinde flaş bir isim var: Mehmet Ekici...
Fenerbahçe’de adı TFF’ye bildirilmeyen ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Mehmet Ekici’yi, Sergen Yalçın çok istiyor. Yıldız orta saha ile yapılan görüşmeler neticesinde devre arası için söz kesildi.
Sergen Yalçın daha önce Alanyaspor'da iken Ozan Tufan kadrosuna katmış, milli yıldızı eski formuna kavuşturmuştu.