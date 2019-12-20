Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika- Tuzlaspor'da Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi!
20.12.2019 - 18:42 |

Son dakika- Tuzlaspor'da Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi!

Tuzlaspor futbolcusu Kerem Şahin, Galatasaray maçındaki 'saldırısı' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Son dakika- Tuzlaspor'da Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi!

Tuzlaspor futbolcusu Kerem Şahin, Galatasaray maçındaki 'saldırısı' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

İŞTE O AÇIKLAMA
Hukuk Müşavirliği'nce 20.12.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

TUZLASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KEREM ŞAHİN'nin 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
    Sokak Röportajı | Fenerbahçe-Beşiktaş
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    "Büyük ve zor maçları severiz"

    "Büyük ve zor maçları severiz"

    Hiç mi kredisi yok

    Hiç mi kredisi yok

    Emektarların mücadelesi

    Emektarların mücadelesi

    Kadere bak!

    Kadere bak!

    Sıradaki Haber