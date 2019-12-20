20.12.2019 - 18:42 |
Son dakika- Tuzlaspor'da Kerem Şahin PFDK'ya sevk edildi!
Tuzlaspor futbolcusu Kerem Şahin, Galatasaray maçındaki 'saldırısı' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Tuzlaspor futbolcusu Kerem Şahin, Galatasaray maçındaki 'saldırısı' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi
İŞTE O AÇIKLAMA
Hukuk Müşavirliği'nce 20.12.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
TUZLASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu KEREM ŞAHİN'nin 17.12.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 20.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.