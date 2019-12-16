Son dakika - Ümit Özat, NK Celik Zenica ile anlaştı!

Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da görev alan Ümit Özat'ın yeni durağı belli oldu. Deneyimli hoca, Bosna Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fanatik'in haberine göre; mza töreninde açıklamalarda bulunan Özat, Bosna mecarasının kendisi için değişik bir deneyim olacağını belirtti. Hedeflerinin Avrupa'da mücadele etmek olduğunu ifade eden Özat, "İyi bir projenin parçası olmaktan dolayı mutluyum. İyi futbolcuların çıktığı bir coğrafyaya gidiyorum. Amacım futbolda başarı yakalamanın yanı sıra yeni yıldızlar kazandırmak" ifadelerini kullandı.

Özat, Başkan Olgun Aydın’ın da katıldığı imza töreninin ardından ayağının tozuyla yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Teknik adamlık kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Ümit Özat, sırasıyla Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği, Giresunspor ve Adana Demirspor takımlarında görev aldı.

Geçen sezon 12 takımlı ligi 7. sırada bitiren Zenica şehrinin temsilcisi, bu sezon ise 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.