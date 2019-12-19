Son dakika | Umut Bulut resmen Yeni Malatyaspor'da

Sarı-siyahlı kulüp, son olarak İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Umut Bulut ile anlaştığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcunun sarı-siyahlı formayı giydiği bir fotoğrafı paylaşılarak, "466 maçta 158 gol atan, 69 kez milli formayı sırtına geçiren santrafor Umut Bulut ile 1,5 yılık sözleşme imzalanmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut Bulut'un ligin ikinci yarısında forma giymeye başlayacağını söyledi.

Transferin camiaya hayırlı olmasını dileyen Çelikel, "Umut Bulut ile 1,5 yılık anlaşma imzaladık. Faydalı olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun." dedi.

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