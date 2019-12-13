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13.12.2019 - 16:59 |

Son dakika | Umut Bulut ve Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldı

Kayserispor'da Umut Bulut ve Şamil Çinaz vedalaşarak takımdan ayrıldı. Fakat ilerleyen saatlerde Kayseri'den yapılan açıklamada fesihle ilgili kendilerine ulaşan bir şeyin olmadığı belirtildi.

Son dakika | Umut Bulut ve Şamil Çinaz, Kayserispor'dan ayrıldı

Süper Lig ekibi Kayserispor'da ayrılık rüzgarı sürüyor. Son olarak bugün takım ile vedaşan Umut Bulut ve Şamil Çinaz takımdan ayrıldı. 

Sarı-kırmızılı kulüp daha önce Tavares, Ntep ve Adebayor'la yolları ayırmıştı.

Kayserispor'dan ilginç açıklama: 'Bize ulaşan bir şey yok'

Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, futbolcuları Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshettikleri yönünde kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını bildirdi.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Tokgöz, iki futbolcunun son günlerde takımla antrenmanlara çıkmadıkları için deplasmanda oynayacakları Gaziantep FK maçının kadrosuna alınmadıklarını belirtti.

Bunun dışında kulüp tarafından yapılan herhangi bir işlemin bulunmadığını vurgulayan Tokgöz, "Oyuncuların sözleşmelerini tek taraflı olarak feshettiklerine dair bize ulaşan bir şey yok." diye konuştu.

Bugün bazı basın yayın organlarında Umut Bulut ile Şamil Çinaz'ın sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için Türkiye Futbol Federasyonuna başvurdukları yönünde haberler yer almıştı.

Son dakika | Umut Bulut ve Şamil Çinaz, Kayserispordan ayrıldı

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