Son dakika | Ünal Karaman'dan ayrılık açıklaması!

Trabzonspor'da teknik direktörlük görevi sona eren Ünal Karaman açıklamalarda bulundu. Ünal Karaman ayrıca Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimine, teknik kadrodaki arkadaşlarına ile kulüp personeline ve son olarak tüm oyuncularına teşekkür etti. Karaman, ayrılık kararının ligin ilk yarısının son haftasında 6-2 kazandıkları Kayserispor maçının ardından kendisine tebliğ edildiğini söyledi.



İŞTE O AÇIKLAMA

Kayserispor maçının akabinde Yönetim Kurulu tarafından teknik direktörlük görevimin sona erdirildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum tarafımdan anlayışla karşılanmıştır. 1990'da tesislerinin kapısından sporcu olarak girdiğim, zaman içerisinde 'Dozer Cemil' gibi takım kaptanlığını yapma şerefine mazhar olduğum, 19 aydır teknik direktör olarak hizmet ettiğim Trabzonspor’daki görevimden bugün itibarıyla ayrılmış bulunmaktayım. Geldiğimiz bu noktada hadiselerin tafsilatını tartışmanın, gönül verdiğimiz, Trabzonspor camiasına zarar vereceği kanaatindeyim. Meslek ahlakı anlayışım gereği bugün 'Ünal Karaman”a düşen İsmail tevekkülü ve teslimiyeti'dir. Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetime, teknik kadrodaki arkadaşlara, kulüp personeline ve tüm oyuncularıma teşekkür ederim.