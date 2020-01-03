Son dakika | Valladolid'de Enes Ünal coştu! 2 gol birden...

İspanya La Liga'da Real Valladolid sahasında Leganes ile karşılaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Leganes 4. dakikada M. Braithwaite ile öne geçen taraf oldu. Milli futbolcu Enes Ünal 8. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Leganes 13. dakikada Roque Mesa ile tekrar öne geçti. İlk arı 2-1 Leganes'in üstünlüğüyle tamamlandı. 79. dakikada sahneye tekrar çıkan Enes Ünal hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti. Mücadele başka gol olmadı ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

La Liga'da 1 Aralık 2018'den sonra tekrar golle buluşan Enes Ünal, bu maçtan önceki son golünü de yine Leganes'e atmıştı.

Öte yandan Enes Ünal, 27 Aralık'ta Lisa Smellers ile evlenmişti.

La Liga'da 2019-2020 sezonunun ilk yarısını tamamlayan Real Valladolid, haftanın diğer maçları öncesi 21 puanla 14'üncülükte yer alırken, 19. sıradaki Leganes'in ise 14 puanı bulunuyor.