Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Son dakika | Valladolid'de Enes Ünal coştu! 2 gol birden...
03.01.2020 - 22:54 |

Son dakika | Valladolid'de Enes Ünal coştu! 2 gol birden...

İspanya La Liga'da Valladolid evinde Leganes ile karşılaştı. Mücadele 2-2 sona ererken Enes Ünal maçta attığı 2 gol ile bir puanı tek başına kurtardı.

Son dakika | Valladolid'de Enes Ünal coştu! 2 gol birden...

İspanya La Liga'da Real Valladolid sahasında Leganes ile karşılaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Leganes 4. dakikada M. Braithwaite ile öne geçen taraf oldu. Milli futbolcu Enes Ünal 8. dakikada attığı golle eşitliği sağladı. Leganes 13. dakikada Roque Mesa ile tekrar öne geçti. İlk arı 2-1 Leganes'in üstünlüğüyle tamamlandı. 79. dakikada sahneye tekrar çıkan Enes Ünal hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti. Mücadele başka gol olmadı ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

La Liga'da 1 Aralık 2018'den sonra tekrar golle buluşan Enes Ünal, bu maçtan önceki son golünü de yine Leganes'e atmıştı.

Öte yandan Enes Ünal, 27 Aralık'ta Lisa Smellers ile evlenmişti.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Enes Ünal'ın mutlu günü

 

La Liga'da 2019-2020 sezonunun ilk yarısını tamamlayan Real Valladolid, haftanın diğer maçları öncesi 21 puanla 14'üncülükte yer alırken, 19. sıradaki Leganes'in ise 14 puanı bulunuyor.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
UEFA’dan yeni ofsayt kararı! 12 santim...

Son dakika | Valladolidde Enes Ünal coştu 2 gol birden...

Son dakika | Valladolidde Enes Ünal coştu 2 gol birden...

 

 

    İsmail Kartal'dan Podolski açıklaması!
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

    Transfer haberleri | Mustafa Cengiz: "Onyekuru diğer tekliflere dönüp bakmadı bile"

    Liverpool - Everton: 1-0

    Liverpool - Everton: 1-0

    Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

    Fatih Terim: Başkanın yerinde olsam o cümleyi kurmazdım

    SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

    SON DAKİKA: Onyekuru resmen Galatasaray'da

    Sıradaki Haber