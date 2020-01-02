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02.01.2020 - 23:57 | | Skorer

Son dakika | Vasilis Spanulis tarihe geçti!

Vasilis Spanulis, Fenerbahçe Beko maçında attığı 12. sayısıyla Euroleague tarihinin en skorer oyuncusu oldu

Son dakika | Vasilis Spanulis tarihe geçti!

THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile Fenerbahçe Beko karşılaştı. Müsabakada Vassilis Spanoulistarihe geçti.

Maçın son çeyreğinde bitime 2.5 dakika kala Vassilis Spanoulis attığı üçlük sonrası 4155 sayıya ulaştı ve EuroLeague tarihinin gelmiş geçmiş en skorer oyuncusu oldu. Spanoulis, basketbolu bırakan İspanyol isim Juan Carlos Navarro'yu geride bıraktı. Navarro, Avrupa Ligi'nde 4 bin 152 sayı kaydetmişti.

Rekor sonrası oyun durdu ve Barış ve Dostluk Spor Salonu'nda Yunan yıldız ayakta alkışlandı.

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