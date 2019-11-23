Son darbe de Abdurrahim’den

Ankaragücü deplasmanında kadro kurmakta zorlanan Trabzonspor’a bir kötü haber de Abdurrahim Dursun’dan geldi. Bordo-mavili oyuncu sakatlığı nedeniyle bugünkü maçın kadrosundan çıkarıldı.



Defansın solunda oynayan Novak’ın sakatlanması sonrasında sol bek görevi Abdurrahim Dursun’a verilmesi bekleniyordu. Ancak genç futbolcu, sakatlığı nedeniyle arkadaşlarından ayrıldı.



Kulüp doktoru Hakan Ayaz, genç futbolcuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Dünkü (önceki gün) antrenmanda sakatlanan oyuncumuz Abdurrahim Dursun’a yapılan USG tetkikleri ve çekilen MR neticesinde biceps femoris adalesinde grade 1 strain tespit edilmiştir. Futbolcumuz, Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 12. haftasında oynayacağımız Ankaragücü maçı kadrosundan çıkartılmıştır.”



Üçlü deneme

Novak ve Abdurrahim Dursun’un yokluğunda sol bekte Kamil Ahmet’in görev yapması bekleniyor. Ancak teknik direktör Ünal Karaman’ın alternatif olarak üçlü defans düzenini de denediği öğrenildi. Bu durumda stoperde Hüseyin, Housseini ve Campi üçlüsü yer aldı. Ancak kararı Karaman verecek.