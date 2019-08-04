Son rakip Brescia

Kartal, Avusturya kampındaki hazırlıklarını yağmur altında gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Yönetim kurulu üyeleri Serdal Adalı, Ahmet Ürkmezgil ve Melih Aydoğdu’nun da izlediği antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Siyah-beyazlı futbolcular, pas ve 5’e 2 top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Udinese ile önceki gün yapılan karşılaşmada oynayanlar ise yenileme programı uyguladı. Beşiktaş bugün saat 18.00’de İtalyan ekibi Brescia ile yapacağı maçla Avusturya kampını tamamlayacak. Siyah-beyazlı takım maçın ardından İstanbul’a dönecek.