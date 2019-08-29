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29.08.2019 - 23:41

Son ÅŸampiyon Osaka üçüncü turda

ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda Naomi Osaka Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tura Ã§Ä±ktÄ±.Â

Son ÅŸampiyon Osaka üçüncü turda

ABD AÃ§Ä±k Tenis TurnuvasÄ±'nda tek kadÄ±nlarda 1 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Naomi Osaka Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tura Ã§Ä±ktÄ±.Â 

ABD'nin New York kentindeki sezonun son grand slam turnuvasÄ±nda korta Ã§Ä±kan son ÅŸampiyon Osaka, dÃ¼nya klasmanÄ±nda 53. sÄ±rada yer alan PolonyalÄ± Magda Linette ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

Toplam 71 dakika sÃ¼ren mÃ¼cadeleyi 6-2 ve 6-4'lÃ¼k setlerle 2-0 kazanan Osaka, adÄ±nÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ tura yazdÄ±rdÄ±.Â 

6 numaralÄ± seribaÅŸÄ± Ã‡ek Petra Kvitova, klasmanda 88. sÄ±rada yer alan Alman Andrea Petkovic'e 6-4'lÃ¼k setlerle 2-0 maÄŸlup olarak turnuvaya ikinci turda veda etti.

Ünal Karaman "Gruplara kalacak skoru hak eden takÄ±m olarak oyuncularÄ±mÄ± kutluyorum"
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