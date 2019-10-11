Sonuç taktiği!

Milli takım arasına Süper Lig lideri Aytemiz Alanyaspor’a karşı aldığı 2-0’lık galibiyetle giren Beşiktaş, bir nebze olsun rahatladı. Lige ve Avrupa’ya yapılan kötü başlangıç, Abdullah Avcı’ya yönelik sert eleştiriler ve Başkan Fikret Orman’ın olağanüstü kongre kararıyla oluşan kara bulutların dağılmasıyla yüzler de güldü.

Bu rahatlamayı sağlayan en büyük etken ligin flaş ekibi Aytemiz Alanyaspor’a karşı alınan galibiyet oldu. Bu galibiyette de Abdullah Avcı farklı bir metot izledi. Uzun yıllardır üzerinde durduğu futbol anlayışını bir kenara bırakan Avcı, Vodafone Park’taki 2-0’lık sonucu ilginç bir şekilde aldı.

Ligde 2. galibiyetini gören Kartal’da istatistiklere önem veren Abdullah Avcı’nın not defterinde bu kez farklı rakamlar vardı. Beşiktaş sonuca yönelik bir futbol istediği için istatistikler de 180 derece değişti.

İşte Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor notları:

- 90 dakikada 423 pas girişiminde bulunan Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda bu alandaki en düşük rakamı tutturdu.

- 321 isabetli pas atan Beşiktaş, yine en az isabetli pas attığı maçı oynadı.

- Yüzde 76’lık pas yüzdesi kalan siyah-beyazlılar, bu alanda da en az oranı gördü.

- Yüzde 50.8’lik topla oynama yüzdesi tutturan Beşiktaş, yine en az topa sahip olduğu maçı yaşadı.

-Rakip kaleye 7 şut çeken Abdullah Avcı’nın takımı, en az şutu çekti.

- Rakip ceza sahasında 11 kez topla buluşan Beşiktaşlı futbolcular, bu alanda da en düşük rakamı gördü.