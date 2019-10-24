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24.10.2019 - 23:39 | | AA

Sopron Basket - Fenerbahçe Öznur Kablo: 62-60

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 62-60 yenildi.

Sopron Basket - Fenerbahçe Öznur Kablo: 62-60

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Macaristan temsilcisi Sopron Basket'e 62-60 yenildi.

Fenerbahçe Öznur Kablo, ilk yenilgisini alırken, Sopron Basket ikinci maçını da kazandı. 

Macaristan'ın Sopron şehrindeki Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği 11-11'lik eşitlikle sona ererken, Fenerbahçe Öznur Kablo devreyi 25-24 önde bitirdi. Üçüncü çeyrekte etkili olan Sopron Basket, final periyoduna 9 sayı farkla 46-37 üstün girdi. Büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte Fenerbahçe Öznur Kablo maça ortak olmasına rağmen Sopron Basket, sahadan 62-60 galip ayrıldı.

Diğer temsilcilerimizin sonuçları:

Bellona Kayseri Basketbol - A3 Basket: 68-65
Beşiktaş TRC İnşaat - MBA Moskova: 81-96

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