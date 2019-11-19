Sörloth durmuyor! Hem Trabzon hem Norveç...

Caner Bakır - Skorer Detay

Norveçli futbolcu Alexander Sörloth durdurulamıyor.... Sezon başında Crystal Palace'tan kiralanan 23 yaşındaki futbolcu hem Trabzonspor hem de milli takımda attığı gollerle adından söz ettiriyor.

Son olarak Norveç'in EURO 2020 Elemeleri 10. hafta maçında deplasmanda Malta'yı 2-1 mağlup ettiği maçta takımının ikinci golünü atan Sörloth, elemelerdeki 4. maçında 3. golünü kaydetti.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla da 19 maça çıkan Norveçli futbolcu 8 gole imza attı. Gollerinin yanında hücuma paslarıyla da katkı veren Sörloth, 4 asist yapma başarısı gösterdi.

Bonservisi Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta bulunan Alexander Sörloth için Trabzonspor sezon sonunda yoğun bir transfer mücadelesi verecek.