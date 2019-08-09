Sörloth: İyi hissettim

Bordo-mavili formayla ikinci 45 dakikada sahaya çıkan ve ilk resmi maçını oynayan Sörloth, attığı golle beraberliği kurtardı. Oyun anlamında da iyi bir görüntü veren 23 yaşındaki forvet, mutlu olduğunu söyledi.

Maç sonunda açıklamalar yapan genç golcü, “Skora karşın mücadeleyi bırakmamamız iyiydi. İkinci maçta daha iyisini yapabiliriz. İlk yarıda kötüydük. Bunun altından kalktık. Gol attığımda kendimi iyi hissettim” ifadelerini kullandı.

Mikel sahada

Trabzonspor’da yeni transferlerden John Obi Mikel ilk 11’de görev aldı. Dünyaca ünlü orta saha, bordo-mavili formayla ilk kez görev aldı. Öte yandan, Karadeniz ekibinde geçen sezon kullanılan ideal kadro büyük ölçüde korundu. Nijeryalı yıldız ikinci yarıda yerini bir diğer yeni transfer Sörloth’a bıraktı.

Caleb Ekuban: Skoru aldık

Bordo-mavililerde, attığı şık golle geri dönüşü başlatan Caleb Ekuban, memnun olduklarını belirtti. Skor avantajına değinen Ganalı yıldız, “Önemli olan avantajlı skoru almaktı. Bunu yaptığımızı düşünüyorum. Şimdi evimizde oynayacağız. İkinci maça daha güvenli çıkacağız. İkinci yarıda ritmimizi yükseltip, iyi bir skor aldık” dedi.



Ekuban, ikinci maçta iç sahada olmalarının önemli olduğunu vurgulayıp, “Taraftarlarımızın bizi ne kadar desteklediğini ve rakibi ne kadar baskı altına aldığını herkes biliyor. İkinci maça daha özgüvenli çıkacağız ve taraftarımızla turu geçeceğiz” yorumunu yaptı.

İki başkan yan yana

Trabzonspor’un Sparta Prag deplasmanındaki mücadelesini TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ahmet Ağaoğlu ile birlikte izledi. Bordo-mavililerin başkanı Ağaoğlu ile Nihat Özdemir karşılaşma sonrasında beraberliği değerlendirdi.

Nihat Özdemir, “Trabzonspor maşallah sonradan iyi açıldı. İnşallah turu alıp yola devam edeceğiz” dedi. Ahmet Ağaoğlu da temkinli konuşarak, “Forvet konusundaki spekülasyonlar rahatlamış oldu biraz sanki. Rövanş için bir şey diyemem. Hiçbir maç için bitiş düdüğü çalmadan konuşamam. Rakip iyi bir takım, gördük bunu” diye konuştu.