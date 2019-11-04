Sörloth sustu, Fırtına durdu

ONUR DİNÇER

Göztepe’ye sahasında sürpriz şekilde 1-0 mağlup olan ve Süper Lig’deki dört maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzonspor bu sezon ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı. İzmir ekibinden önce oynadığı 9 karşılaşmada 18 gol kaydeden ve maç başına 2 gol ortalamasıyla oynayan bordo-mavili ekip, bu kez rakip savunmayı aşamadı.

Alexander Sörloth bu sezon 90 dakika forma giydiği bir lig maçında ilk kez skora katkı yapamadı. Norveçli genç santrforun rakip fileleri havalandıramadığı maçlarda takımının başarısız olması da dikkatleRden kaçmadı.

Trabzonspor bu sezon Sörloth’un gol attığı maçları hiç kaybetmedi. 23 yaşındaki forvetin susmasıyla Göztepe karşısında sahadan boynu bükük ayrılan Karadeniz ekibi, yeni transferinin gol attığı bu sezonki 8 maçta 4 galibiyet aldı, 4 de beraberlik yaşadı. Bordo-mavili ekip, Sörloth’un gol atmadığı karşılaşmalarda 5 kez sahadan yenilgiyle ayrılırken, 2 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.