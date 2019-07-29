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Fenerbahçe’nin yeni transferi Max Kruse, sarı-lacivertli takıma imza atmadan önce Liverpool’u geri çevirdi.

Teknik Direktör Jürgen Kloop ile yaptığı birebir görüşmede Alman futbolcu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu takımın teklifini, “Yedek kalmaya alışık değilim” diyerek kabul etmedi.

Kruse’yi yakından tanıyan Kloop, tecrübeli futbolcunun ilk 11’de olmasa bile sonradan oyuna girip katkı verebileceğini düşünüyordu.

Bonservisi elinde olan vatandaşının ayrıca liderlik özellikleri, tekniği ve saha içi becerilerinin takım için önemli olduğunu da göz önüne alarak kapısını çaldı. Ancak ilk 11’de sürekli oynamasının zor olduğunu da ifade etti.

Alman teknik adam öncelikle Kruse’ye, “Yedek kalırsan sorun çıkarır mısın?” diye sordu. Tecrübeli oyuncu ise kariyeri boyunca her zaman sahada mücadele ettiğini ve sahada kalmaya alışık olduğunu ifade ederek yedek oturmanın kendisi için sorun olacağını belirtti. Bunun üzerine transfer gerçekleşmedi.

Kruse, Liverpool gibi benzer şekilde birçok kulüpten gelen teklifleri değerlerdirirken de bazı kriterleri masaya yatırdı. Bunlardan ilki sürekli oynamak ve sahada olmak, diğeri ise şampiyon olmak ve kupa kazanmaktı.

Şampiyon olmadı

Alman futbolcunun kariyerinde şampiyonluk bulunmuyor ve bunu oynayarak yaşamak istiyor. Bu nedenle mali açıdan sarı-lacivertli takıma yakın teklifler alsa da bu kulüplerin şampiyonluk yaşaması ya da kupa kazanmasının zor olduğu tespitini yaptı.

Bu iki etken futbolcunun sarı- lacivertli formayı giymesinde belirleyici oldu. Sürekli sahada şampiyonluk için oynayarak kariyerini sürdürme şansı yakaladı.