Sosa yenilgiye rağmen inanılmaz işler yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar mağlubiyetiyle tur şansı iyice zorlaşan Trabzonspor'da Jose Sosa adeta ikinci baharını yaşıyor...

Arjantinli yıldız hem savunmada hem de hücumda ortaya koyduğu oyun ile takdir topladı. Takım arkadaşlarına gollük paslar atan, sahada basmadık yer bırakmayan 34 yaşındaki oyuncu, bir pozisyonda topu son anda kornere atarak farkın artmasını engelledi.

Tribünlerin özel olarak alkışladığı Sosa 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada, "Bazen böyle maçlardan ders çıkarırsınız. Günümüzde değildik. Evimizdeki maçımızda kaybetmek üzücü ama hala şansımız var kafamızı kaldırıp mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



