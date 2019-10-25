MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerSkorerSosa yenilgiye rağmen inanılmaz işler yaptı
25.10.2019 - 09:29 |

Sosa yenilgiye rağmen inanılmaz işler yaptı

Krasnodar'a 2-0 yenilerek gruptan çıkma şansını zora sokan Trabzonspor'da kaptan Sosa süper performansıyla dikkat çekti. Arjantinli yıldız karşılaşmada en çok alkışlanan isim oldu.

Sosa yenilgiye rağmen inanılmaz işler yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar mağlubiyetiyle tur şansı iyice zorlaşan Trabzonspor'da Jose Sosa adeta ikinci baharını yaşıyor...

Arjantinli yıldız hem savunmada hem de hücumda ortaya koyduğu oyun ile takdir topladı. Takım arkadaşlarına gollük paslar atan, sahada basmadık yer bırakmayan 34 yaşındaki oyuncu, bir pozisyonda topu son anda kornere atarak farkın artmasını engelledi. 

Tribünlerin özel olarak alkışladığı Sosa 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada, "Bazen böyle maçlardan ders çıkarırsınız. Günümüzde değildik. Evimizdeki maçımızda kaybetmek üzücü ama hala şansımız var kafamızı kaldırıp mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alessandro Bastoni ilk maçında göz doldurdu!
daha fazla video için
SON DAKİKA SPOR HABERLERİ
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir ihtimal daha var!

Bir ihtimal daha var!

Kemer’de Limak rüzgârı

Kemer’de Limak rüzgârı

Kayıp 10 numara

Kayıp 10 numara

Gözler Moses’da

Gözler Moses’da

Sıradaki Haber