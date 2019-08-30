Sosyal medyada Adil Rami rüzgarı

Celal Umut Eren / Skorer

Fenerbahçe’nin yeni defans oyuncusu Adil Rami, geldiği günden bu yana taraftarların en çok ilgi gösterdiği isim oldu. Henüz maça çıkmadan taraftarlardan büyük ilgi toplayan Fransız stoper, Instagram hesabında dün gece itibariyle 1 milyon takipçiye ulaştı.



Rami, ayrıca ünlü dizi ‘The Simpsons’ temalı bir fotoğrafıyla da dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu, taraftarlara, sizce kaç numaralı forma giyeceğim sorusunu yöneltti. Sosyal medyada Türkçe videolar koyarak, hikayeleriyle de öne çıkan Rami, takıma da hemen uyum sağladı.



Antrenmanlarda çok istekli ve çalışkan olan, takım sevinçlerinde en önde duran 32 yaşındaki futbolcu, şimdiden alkışları kaptı.