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30.08.2019 - 13:14

Sosyal medyada Adil Rami rüzgarı

Fenerbahçe’de Adil Rami rüzgarı esiyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken ve antrenmanlarda şimdiden alkışları toplayan Fransız stoper, hemen göze girdi. Instagram’da da 1 milyon takipçiyi geçti.

Celal Umut Eren / Skorer 
Fenerbahçe’nin yeni defans oyuncusu Adil Rami, geldiği günden bu yana taraftarların en çok ilgi gösterdiği isim oldu. Henüz maça çıkmadan taraftarlardan büyük ilgi toplayan Fransız stoper, Instagram hesabında dün gece itibariyle 1 milyon takipçiye ulaştı.


Rami, ayrıca ünlü dizi ‘The Simpsons’ temalı bir fotoğrafıyla da dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu, taraftarlara, sizce kaç numaralı forma giyeceğim sorusunu yöneltti. Sosyal medyada Türkçe videolar koyarak, hikayeleriyle de öne çıkan Rami, takıma da hemen uyum sağladı.


Antrenmanlarda çok istekli ve çalışkan olan, takım sevinçlerinde en önde duran 32 yaşındaki futbolcu, şimdiden alkışları kaptı.

Sosyal medyada Adil Rami rüzgarı

Günün Detayı - 30 Ağustos 2019
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