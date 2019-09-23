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23.09.2019 - 15:52 | | TAÅžKENT (AA)

Åžota'dan büyük baÅŸarÄ±! Bitime 6 hafta kala Pakhtakor'u ÅŸampiyon yaptÄ±...

GÃ¼rcÃ¼ teknik adamÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Pakhtakor, Ã–zbekistan SÃ¼per Ligi'nde bitime 6 hafta kala ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti.Â

Åžota'dan büyük baÅŸarÄ±! Bitime 6 hafta kala Pakhtakor'u ÅŸampiyon yaptÄ±...

GÃ¼rcÃ¼ teknik direktÃ¶r Åžota Arveladze'nin Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± TaÅŸkent temsilcisi Pakhtakor, Ã–zbekistan SÃ¼per Ligi'nde bitime 6 hafta kala ÅŸampiyonluÄŸu garantiledi. Åžota Arveladze yÃ¶netimindeki Pakhtakor, 14 takÄ±mÄ±n mÃ¼cadele ettiÄŸi Ã–zbekistan SÃ¼per Ligi'nin 20. haftasÄ±nda Metalourg'u deplasmanda 2-1 yendi.

Bu galibiyetle puanÄ±nÄ± 56'ya yÃ¼kselten Pakhtakor, en yakÄ±n rakibi Lokomotiv'le arasÄ±ndaki puan farkÄ±nÄ± 19'a Ã§Ä±kartarak ÅŸampiyonluÄŸunu ilan etti.

Åžota yÃ¶netiminde geÃ§en sezon lig ikincisi olan Pakhtakor, toplamda 12'nci, GÃ¼rcÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ± idaresinde ise ilk ÅŸampiyonluÄŸunu elde etti. Ã–zbekistan KupasÄ±'nda da mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼ren Pakhtakor, 26 EylÃ¼l'de yarÄ± final maÃ§Ä±nda Nasaf ile finale kalabilmek iÃ§in mÃ¼cadele edecek.

Ãœlkenin en kÃ¶klÃ¼ kulÃ¼plerinden olan Pakhtakor, Ã–zbekistan KupasÄ±'nÄ± 11 kez mÃ¼zesine gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken, Asya Åžampiyonlar Ligi'nde de 2002 ve 2004 yÄ±llarÄ±nda yarÄ± final oynama baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. Haziran 2017'de Pakhtakor'un baÅŸÄ±na geÃ§en Åžota Arveladze, teknik adamlÄ±k kariyerinde daha Ã¶nce Kayserispor, KasÄ±mpaÅŸa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

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