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26.10.2019 - 23:47 | | AA

Şota'dan Özbekistan'da çifte kupa

Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Ligi'nin bitmesine haftalar kala garantilediği şampiyonluğun ardından Özbekistan Kupasını da kazandı.

Şota'dan Özbekistan'da çifte kupa

Gürcü teknik direktör Şota Arveladze'nin çalıştırdığı Pakhtakor, Özbekistan Süper Ligi'nin bitmesine haftalar kala garantilediği şampiyonluğun ardından Özbekistan Kupasını da kazandı.

 Taşkent ekibi Pakhtakor, Özbekistan Kupası finalinde AGMK takımı ile karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Pakhtakor, 12. kez Özbekistan Kupası'nı elde etti.

Şota Arveladze yönetimindeki Pakhtakor, 14 takımın mücadele ettiği Özbekistan Süper Ligi'nde, lig bitimine 6 hafta kala şampiyonluğu garantilemişti. 

Ligin bitmesine 4 hafta kala en yakın rakibi Lokomotiv'i 21 puan geride bırakan Pakhtakor, 62 puanla zirvede yer alıyor. 

Şota yönetiminde geçen sezonu ligde ikinci sırada tamamlayan Pakhtakor, Özbekistan Kupası finalinde karşılaştığı AGMK'ye 3-1 yenilerek kupayı kazanamamıştı. 

Haziran 2017'de Pakhtakor'un başına geçen Şota Arveladze, teknik adamlık kariyerinde daha önce Kayserispor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.

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